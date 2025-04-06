В Европе обсудили отправку «миротворцев» на Украину

Обсуждение прошло с главами генштабов Франции и Украины. Диалог состоялся в рамках усилий Лондона по созданию «коалиции желающих». «Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине», — сказано в сообщении военного ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция и Великобритания окажутся среди первых стран, готовых направить свои войска в Украину в рамках контингента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

