В Европе обсудили отправку «миротворцев» на Украину
Британский начальник штаба обороны Тони Радакин обсудил в Киеве возможную отправку «миротворцев» на Украину, сообщает Минобороны Великобритании.
Обсуждение прошло с главами генштабов Франции и Украины. Диалог состоялся в рамках усилий Лондона по созданию «коалиции желающих». «Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине», — сказано в сообщении военного ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция и Великобритания окажутся среди первых стран, готовых направить свои войска в Украину в рамках контингента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Европе обсудили отправку «миротворцев» на Украину
- Финансист: Продукты подорожают в середине весны
- Депутат: Россиянам полагается срочная пенсионная выплата
- СМИ: В Германии проведут учения по отработке сценария нападения РФ
- СМИ: Союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами
- «Держитесь крепче»: Трамп пообещал трудные времена
- СМИ: Вмешательство Орбана может заставить ЕС вернуть РФ €240 млрд активов
- МЧС: В Иркутской области из-за урагана обесточены более ста тысяч домов
- СМИ: Торговая война Трампа — стратегический подарок Си Цзиньпину
- ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru