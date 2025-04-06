Департамент Маска хочет уволить сотрудников, обслуживающих ядерные ракеты

В США Департамент эффективности государственного управления (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска, назвал «второстепенными» 8,5 тыс. сотрудников Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности, которое занимается модернизацией и обслуживанием ядерных боеголовок, сообщает Bloomberg.

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Такое количество сотрудников может быть сокращено. При этом всего насчитывается 18,5 тыс. сотрудников. Что касается управления ядерной безопасности, то там под сокращение могут попасть 500 из 3 тыс. человек. В DOGE отметили, что окончательное решение еще не принято.

Ранее Маск затанцевал о счастья, когда узнал о способе расширить полномочия возглавляемого им Департамента эффективности государственного управления США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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