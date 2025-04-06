Департамент Маска хочет уволить сотрудников, обслуживающих ядерные ракеты
В США Департамент эффективности государственного управления (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска, назвал «второстепенными» 8,5 тыс. сотрудников Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности, которое занимается модернизацией и обслуживанием ядерных боеголовок, сообщает Bloomberg.
Такое количество сотрудников может быть сокращено. При этом всего насчитывается 18,5 тыс. сотрудников. Что касается управления ядерной безопасности, то там под сокращение могут попасть 500 из 3 тыс. человек. В DOGE отметили, что окончательное решение еще не принято.
Ранее Маск затанцевал о счастья, когда узнал о способе расширить полномочия возглавляемого им Департамента эффективности государственного управления США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru