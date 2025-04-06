Армия РФ за ночь уничтожила 11 дронов ВСУ над тремя регионами
6 апреля 202509:01
Российские средства ПВО в ночь на 6 апреля уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над тремя регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Восемь украинских беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, два дрона — над Курской областью.
Один БПЛА ликвидирован над территорией Белгородской области.
Ранее ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru