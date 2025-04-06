Армия РФ за ночь уничтожила 11 дронов ВСУ над тремя регионами

Российские средства ПВО в ночь на 6 апреля уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над тремя регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Над Донецком и Макеевкой сбили 28 беспилотников ВСУ

Восемь украинских беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, два дрона — над Курской областью.

Один БПЛА ликвидирован над территорией Белгородской области.

Ранее ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры