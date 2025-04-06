Финансист: Продукты подорожают в середине весны

По ее словам, это произойдет из-за Пасхи. Другое повышение ожидается ближе к майским праздникам. Это связано с сезоном шашлыков. По словам эксперта, в середине весны на 3-10% подорожают яйца, мука, творог, сливочное масло и мясо.

Ранее в Госдуме предложили ввести шашлычное эмбарго в преддверии майских праздников. Это необходимо для того, чтобы предотвратить рост цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

