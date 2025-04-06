Финансист: Продукты подорожают в середине весны
В апреле цены на некоторые продукты питания могут увеличиться, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Марию Долгову.
По ее словам, это произойдет из-за Пасхи. Другое повышение ожидается ближе к майским праздникам. Это связано с сезоном шашлыков. По словам эксперта, в середине весны на 3-10% подорожают яйца, мука, творог, сливочное масло и мясо.
Ранее в Госдуме предложили ввести шашлычное эмбарго в преддверии майских праздников. Это необходимо для того, чтобы предотвратить рост цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru