СМИ: ВСУ несут значительные потери в Сумской области

По данным источника, солдаты ВС РФ сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в этом населенном пункте, уничтожив технику и живую силу ВСУ.

5 апреля российские военные ударили по украинским позициям вблизи трех населенных пунктов в Курской области и 12 населенных пунктов в Сумской области. В Минобороны России уточнили, что некоторые из пораженных позиций ВСУ находились рядом с населенными пунктами Басовка, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Храповщина и Юнаковка.

Ранее RT сообщил, что в Курской области ВС России выбивают украинских военных из Гуево и Олешни.