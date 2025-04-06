СМИ: ВСУ несут значительные потери в Сумской области
В Сумской области в селе Водолаги ВСУ несут значительные потери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур России.
По данным источника, солдаты ВС РФ сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в этом населенном пункте, уничтожив технику и живую силу ВСУ.
5 апреля российские военные ударили по украинским позициям вблизи трех населенных пунктов в Курской области и 12 населенных пунктов в Сумской области. В Минобороны России уточнили, что некоторые из пораженных позиций ВСУ находились рядом с населенными пунктами Басовка, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Храповщина и Юнаковка.
Ранее RT сообщил, что в Курской области ВС России выбивают украинских военных из Гуево и Олешни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из-за снега в Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов
- МЧС РФ доставили гумпомощь в Мьянму
- СМИ: ВСУ несут значительные потери в Сумской области
- По иску «Роснано» суд арестовал у Чубайса и еще семи человек 5,6 млрд рублей
- Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс приблизился к рекорду Овечкина
- В конгрессе США пообещали выдвинуть импичмент Трампу
- Город в огне: После массированного ракетного удара в Киеве начались пожары
- Армия РФ за ночь уничтожила 11 дронов ВСУ над тремя регионами
- Департамент Маска хочет уволить сотрудников, обслуживающих ядерные ракеты
- В Европе обсудили отправку «миротворцев» на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru