СМИ: ВСУ несут значительные потери в Сумской области

В Сумской области в селе Водолаги ВСУ несут значительные потери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур России.

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По данным источника, солдаты ВС РФ сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в этом населенном пункте, уничтожив технику и живую силу ВСУ.

5 апреля российские военные ударили по украинским позициям вблизи трех населенных пунктов в Курской области и 12 населенных пунктов в Сумской области. В Минобороны России уточнили, что некоторые из пораженных позиций ВСУ находились рядом с населенными пунктами Басовка, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Храповщина и Юнаковка.

Ранее RT сообщил, что в Курской области ВС России выбивают украинских военных из Гуево и Олешни.

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ФОТО: ТАСС
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