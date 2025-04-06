МЧС РФ доставили гумпомощь в Мьянму
Два борта МЧС России доставили гуманитарную помощь в Мьянму. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным источника, самолеты Ил-76 отправили около 68 тонн гуманитарного груза, в состав которого вошли питание, предметы первой необходимости, 150 палаток и свыше 30 генераторов.
Отмечается, что операция по предоставлению помощи была проведена по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.
28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. После этого случились десятки афтершоков и повторное землетрясение магнитудой 4,9. 28 марта подземные толчки ощущались и в соседних государствах, в том числе в Таиланде, где тоже погибли люди. По последним данным, количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,3 тысячи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru