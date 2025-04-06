МЧС РФ доставили гумпомощь в Мьянму

Два борта МЧС России доставили гуманитарную помощь в Мьянму. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным источника, самолеты Ил-76 отправили около 68 тонн гуманитарного груза, в состав которого вошли питание, предметы первой необходимости, 150 палаток и свыше 30 генераторов.

Крупномасштабное бедствие: Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1 тысячу

Отмечается, что операция по предоставлению помощи была проведена по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. После этого случились десятки афтершоков и повторное землетрясение магнитудой 4,9. 28 марта подземные толчки ощущались и в соседних государствах, в том числе в Таиланде, где тоже погибли люди. По последним данным, количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,3 тысячи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПроисшествиеГуманитарная ПомощьМЧС РФЗемлетрясениеМьянма

Горячие новости

Все новости

партнеры