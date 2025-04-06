Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс приблизился к рекорду Овечкина

В настоящий момент Мэттьюс проводит девятый сезон подряд с не менее чем 30 голами на своем счету. Однако рекордсменом до сих пор остается россиянин Овечкин, который выступает за «Вашингтон Кэпиталз». На его счету 15 сезонов подряд с более чем 30 заброшенными в ворота шайбами. Такой показатель является лучшим за всю историю лиги, напоминает издание «Чемпионат».

Накануне Александр Овечкин повторил рекорд канадского экс-хоккеиста Уэйна Гретцки по шайбам в НХЛ, забросив 894-ю шайбу в своей карьере в игре с «Чикаго Блэкхокс», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее агент Овечкина Глеб Чистяков в беседе с «Известиями» назвал повторение россиянином рекорда Гретцки блестящим достижением.