Венгрия потребовала отчет о расходовании выделенных Украине 50-70 млрд евро
Правительство Венгрии потребовало от Евросоюза и украинских властей подробный отчёт о расходовании ранее выделенных Киеву 50-70 млрд евро, сообщает ТАСС.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Будапешт не намерен обсуждать вопросы дополнительного финансирования военной помощи Украине до тех пор, пока не будет располагать данной информацией.
«Пока мы не получим подробный, ясный отчёт... не может быть и речи о принятии решения о дополнительных средствах на финансирование вооружений или чего-либо связанного с Украиной», - написал министр в своих соцсетях.
Сийярто также добавил, что Венгрия не будет обсуждать выделение новых средств Украине, пока Киев не исключит крупнейший венгерский банк OTP из списка «международных спонсоров войны».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт и Белград будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты получения российского газа как повод для войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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