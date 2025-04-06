По иску «Роснано» суд арестовал у Чубайса и еще семи человек 5,6 млрд рублей

Арбитражный суд столицы арестовал денежные средства экс-гендиректора «Роснано» и еще семи человек на сумму свыше 5,6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Согласно информации источника, арест был наложен в том числе на имущество Анатолия Чубайса, Юрия Удальцова и Олега Киселева. Отмечается, что общая сумма составила 5 млрд 607 млн 112 тысяч 53 рубля. Известно, что ответчиков обязали компенсировать убытки в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу ЦБ России на момент исполнения судебного акта.

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30 января в Москве задержали четверых бывших топ-менеджеров «Роснано». Им вменяется нецелевое расходование средств на сумму 45 млрд рублей. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

17 января глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и депутат Андрей Луговой обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку деятельности Анатолия Чубайса на предмет преступлений. В том числе за период с 22 сентября 2008 года по 3 декабря 2020-го, когда он являлся председателем правления «Роснано», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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