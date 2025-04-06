По иску «Роснано» суд арестовал у Чубайса и еще семи человек 5,6 млрд рублей

Арбитражный суд столицы арестовал денежные средства экс-гендиректора «Роснано» и еще семи человек на сумму свыше 5,6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Согласно информации источника, арест был наложен в том числе на имущество Анатолия Чубайса, Юрия Удальцова и Олега Киселева. Отмечается, что общая сумма составила 5 млрд 607 млн 112 тысяч 53 рубля. Известно, что ответчиков обязали компенсировать убытки в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу ЦБ России на момент исполнения судебного акта.