Медведчук предложил Зеленскому изменить конституцию Украины ради мира

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выступил с инициативой изменения конституции Украины в соответствии с минскими соглашениями. Для этого он предлагает партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского объединиться в Верховной раде для достижения конституционного большинства.

Как отмечает «Свободная пресса», в основном законе, в частности, предполагается зафиксировать особый статус для Донбасса. Медведчук подчеркнул, что в первую очередь на востоке Украины необходимо установить мир и остановить боевые действия. Только после этого, по словам лидера партии, можно будет приняться за политическую составляющую минских соглашений.

Виктор Медведчук считает, что программа мира должна стать стратегической задачей для той политической силы, которая создаст коалицию. По итогам внеочередных парламентских выборов партия Зеленского заручилась поддержкой 43.17% избирателей. Оппозиционная платформа Медведчука оказалась на втором месте - 13.03%.

Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8.18% голосов в итоге оттеснила на четвёртое место Европейскую солидарность экс-президента Петра Порошенко с 8.1%. В Раду также проходит партия «Голос» лидера группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука - 5.82%.

