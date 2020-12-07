Бывший украинский футболист Василенко получил 12 лет колонии за шпионаж
Бывший футболист симферопольской «Таврии» Василий Василенко получил 12 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Московского городского суда. Слушания проходили в закрытом режиме, передает РЕН ТВ.
Прокуратура потребовала для экс-футболиста 16 лет заключения. Василенко своей вины не признал.
По некоторым данным, футболист пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, связанной с Минобороны Украины, пишет «Газета.ру».
Арестован Василий Василенко был в июле 2020 года в Москве.
Ранее ФСБ задержала российского военнослужащего, который подозревается в передаче секретных сведений спецслужбам Эстонии.
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