Кеннеди-младший: Никто не скрывает, кому именно нужен конфликт на Украине
Никто уже не пытается скрывать, кто является заинтересованными сторонами конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего.
Так он отреагировал на визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Политик перепостил в свой аккаунт в соцсети X видеозапись из страницы Зеленского, на которой президент заснят в окружении представителей оборонной промышленности США. Кеннеди-младший указал, что во время своего визита в США Зеленский «встречался с оборонными подрядчиками» американского Министерства обороны.
Ранее Кеннеди-младший заявил, что демонтирует «военную империю» страны после победы на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru