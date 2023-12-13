Кеннеди-младший: Никто не скрывает, кому именно нужен конфликт на Украине

Так он отреагировал на визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Политик перепостил в свой аккаунт в соцсети X видеозапись из страницы Зеленского, на которой президент заснят в окружении представителей оборонной промышленности США. Кеннеди-младший указал, что во время своего визита в США Зеленский «встречался с оборонными подрядчиками» американского Министерства обороны.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что демонтирует «военную империю» страны после победы на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

