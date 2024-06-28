Кеннеди-младший назвал безумным отказ Украины подписать мирное соглашение в 2022 году
Украинские власти могли заключить мирный договор с Москвой еще в 2022 году, понеся наименьшие потери, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление кандидата в президенты США Роберта Кеннеди – младшего.
Он считает безумием помешать этому со стороны Вашингтона. «Теперь Украина может потерять гораздо большую территорию после сотен миллиардов долларов и десятков тысяч бессмысленно потерянных жизней», — заявил политик. Он отметил, что ответственность за это несет американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее Кеннеди-младший заявил, что считает обстрел пляжа в Севастополе терроризмом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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