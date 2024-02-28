Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров по Украине

Журналист из США Такер Карлсон заявил в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману, что срыв бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением.

Такер Карлсон рассказал, сколько Борис Джонсон запросил за интервью

По мнению Карлсона, результатом поступка Джонсона была не победа Украины, а получение Западом выгоды. «Это моральное преступление», — указал журналист.

Ранее президент России Владимир Путин назвал нелепым и печальным отказ Украины от переговоров с РФ по указке бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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