Такер Карлсон рассказал, сколько Борис Джонсон запросил за интервью
Американский журналист Такер Карлсон заявил изданию Blaze, что бывший глава британского правительства Борис Джонсон запросил у него 1 млн долларов за интервью с разъяснением позиции в отношении конфликта вокруг Украины.
Журналист назвал Джонсона человеком, который в 2022 году «по поручению правительства США собственноручно» торпедировал российско-украинские мирные договоренности и «несет ответственность за гибель сотен тысяч человек». Карлсон отправил запрос политику после того, как он назвал его «орудием Кремля» за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сначала ему отказали, но потом выдвинули финансовые условия. «Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах», — сказал один из советников Джонсона.
Также Карлсон заявил, что спецслужбы США устроили за ним слежку перед интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru