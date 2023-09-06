Кандидат в президенты США Рамасвами раскритиковал политику Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский не является образцом демократического лидера, сообщил в социальной сети Х кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

Кандидат в президенты США Рамасвами: Идея принять Украину в НАТО - лунатизм

По его словам, глава государства запретил оппозицию и консолидировал медиа. Рамасвами призвал американский истеблишмент не поддаваться уловке, о том, что Зеленский является образцом демократического лидера.

Ранее Рамасвами обвинил власти во лжи об Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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