По его словам, американский лидер Джо Байден должен выступить против президента Украины Владимира Зеленского и ясно заявить, что против принятия Украины в НАТО. Рамасвами назвал это красной линией.

«На посту президента я не дам себя запугать антидемократическому комедианту. Мне совершенно непонятно, почему остальной Запад ест каждый день из рук этого заклинателя крыс», — отметил бизнесмен.

Ранее Рамасвами заявил, что расширение НАТО привело к конфликту на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

