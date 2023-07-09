Кандидат в президенты США Рамасвами: Идея принять Украину в НАТО - лунатизм
Принятие Украины в Североатлантический альянс стало бы лунатизмом, сообщил в Twitter американский предприниматель, кандидат в президенты в США Вивек Рамасвами.
По его словам, американский лидер Джо Байден должен выступить против президента Украины Владимира Зеленского и ясно заявить, что против принятия Украины в НАТО. Рамасвами назвал это красной линией.
«На посту президента я не дам себя запугать антидемократическому комедианту. Мне совершенно непонятно, почему остальной Запад ест каждый день из рук этого заклинателя крыс», — отметил бизнесмен.
Ранее Рамасвами заявил, что расширение НАТО привело к конфликту на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru