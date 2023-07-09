Кандидат в президенты США Рамасвами: Идея принять Украину в НАТО - лунатизм

Принятие Украины в Североатлантический альянс стало бы лунатизмом, сообщил в Twitter американский предприниматель, кандидат в президенты в США Вивек Рамасвами.

Кандидат в президенты США Рамасвами выступил за уступки России

По его словам, американский лидер Джо Байден должен выступить против президента Украины Владимира Зеленского и ясно заявить, что против принятия Украины в НАТО. Рамасвами назвал это красной линией.

«На посту президента я не дам себя запугать антидемократическому комедианту. Мне совершенно непонятно, почему остальной Запад ест каждый день из рук этого заклинателя крыс», — отметил бизнесмен.

Ранее Рамасвами заявил, что расширение НАТО привело к конфликту на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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