Каллас: В украинском конфликте не гибнут мирные россияне

В конфликте на Украине не гибнут мирные граждане России, сообщает RT со ссылкой на заявление глава европейской дипломатии Каи Каллас.

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По ее словам, «разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут», — заявила дипломат. Каллас призвала перераспределить ресурсы Европейского союза для продолжения конфликта вокруг Украины.

Ранее Каллас заявила, что соглашение по Украине невозможно без участия Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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