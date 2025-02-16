Каллас: В украинском конфликте не гибнут мирные россияне

По ее словам, «разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут», — заявила дипломат. Каллас призвала перераспределить ресурсы Европейского союза для продолжения конфликта вокруг Украины.

Ранее Каллас заявила, что соглашение по Украине невозможно без участия Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

