Каллас: В украинском конфликте не гибнут мирные россияне
16 февраля 202508:24
В конфликте на Украине не гибнут мирные граждане России, сообщает RT со ссылкой на заявление глава европейской дипломатии Каи Каллас.
По ее словам, «разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут», — заявила дипломат. Каллас призвала перераспределить ресурсы Европейского союза для продолжения конфликта вокруг Украины.
Ранее Каллас заявила, что соглашение по Украине невозможно без участия Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru