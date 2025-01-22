Глава дипломатии ЕС Каллас похвалила оборонную промышленность России
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высоко оценила оборонную промышленность России, отметив, что она превосходит показатели европейских конкурентов. Трансляция выступления Каллас на ежегодной конференции размещена на официальном портале Европейского оборонного агентства.
Глава евродипломатии отметила, что оборонная промышленность России выпускает артиллерийские снаряды, планирующие бомбы и танки в огромных количествах. «За три месяца они могут выпустить больше оружия и боеприпасов, чем мы — за 12», — подчеркнула Каллас.
Ранее Каллас заявила о необходимости продления санкций против России, подчеркнув, что этот инструмент важен для Евросоюза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru