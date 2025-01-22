Глава дипломатии ЕС Каллас похвалила оборонную промышленность России

Глава евродипломатии отметила, что оборонная промышленность России выпускает артиллерийские снаряды, планирующие бомбы и танки в огромных количествах. «За три месяца они могут выпустить больше оружия и боеприпасов, чем мы — за 12», — подчеркнула Каллас.

Ранее Каллас заявила о необходимости продления санкций против России, подчеркнув, что этот инструмент важен для Евросоюза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

