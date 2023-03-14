Калининградский губернатор Алиханов побывал в зоне СВО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что был в командировке в зоне СВО. О деталях поездки он сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что навестил бойцов 11-го корпуса и передал им прицелы, квадрокоптеры и одежду. Алиханов сообщил, что бойцам нужна поддержка с узкоспециальным оборудованием и пообещал помогать в этом и дальше.

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В декабре Алиханов рассказывал, что жители Германии едут в Калининград на зиму из-за высоких цен на ЖКХ. Алиханов тогда отметил, что жители региона смогут заработать на фоне этой ситуации, сдавая в аренду жилье.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов также в шутку предложил продавать Польше стройматериалы для строительства стены на границе с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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