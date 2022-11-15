Мишустин заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область

Западные страны предпринимали попытки изолировать Калининградскую область, оставив ее без энергетики и продуктов питания, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума «Транспорт России».

При этом, по его словам, Россия обеспечила надежную связь с западным регионом.

«Транзит танков»: Депутат пригрозил Литве в случае блокировки транзита грузов в Калининград

Мишустин отметил, что в кратчайшие сроки было увеличено количество судов в этом морском коридоре в пять раз.

Ране депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пригрозил Литве поставить вопрос о возвращении Мемельского края, если транзит грузов в Калининград остановится.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииКалининградская ОбластьМихаил Мишустин
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