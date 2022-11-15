Мишустин заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область

Мишустин отметил, что в кратчайшие сроки было увеличено количество судов в этом морском коридоре в пять раз.

Ране депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пригрозил Литве поставить вопрос о возвращении Мемельского края, если транзит грузов в Калининград остановится.

