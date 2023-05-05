Пригожин: По боеприпасам от Минобороны по-прежнему ответа нет

Ранее сегодня глава Минобороны Сергей Шойгу поставил задачу генерал-полковнику Алексею Кузьменкову, отвечающему за обеспечение Вооруженных сил, «держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой». Такое поручение он отдал после сделанного накануне эмоционального заявления Пригожина о том, что из-за "снарядного голода" ЧВК 10 мая передаст Минобороны позиции в Бахмуте.



«Я не в курсе того, какие были даны поручения. К нам никто не обращался, на наши многочисленные письма по боеприпасам ни одного ответа на сегодня нет. Официальный представитель ЧВК «Вагнер» герой России Андрей Трошев при Генштабе никакой информации не получал, с ним никто не общается», - отметил предприниматель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявление Пригожина про выход из Бахмута, но комментировать это не собираются, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

