Кадыров заявил, что более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО
Более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации на Украине, из них более 9 тысяч сейчас находятся на передовой. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, командирам подразделений и начальникам региональных отделов МВД было поручено «принять необходимые меры по формированию резервов из желающих устроиться на работу в военные структуры», организовывать для них соответствующие учения. Кадыров отметил, что это позволит оперативно пополнять ряды силовиков обученными и подготовленными бойцами в случае необходимости.
Также Кадыров заявил, что фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова за время проведения СВО передал жителям подконтрольных России территорий более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Ранее, в начале ноября, президент России Владимир Путин заявил, что около 80 тысяч мобилизованных граждан находится в зоне проведения спецоперации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru