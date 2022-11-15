Кадыров заявил, что более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО

По его словам, командирам подразделений и начальникам региональных отделов МВД было поручено «принять необходимые меры по формированию резервов из желающих устроиться на работу в военные структуры», организовывать для них соответствующие учения. Кадыров отметил, что это позволит оперативно пополнять ряды силовиков обученными и подготовленными бойцами в случае необходимости.

Также Кадыров заявил, что фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова за время проведения СВО передал жителям подконтрольных России территорий более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Ранее, в начале ноября, президент России Владимир Путин заявил, что около 80 тысяч мобилизованных граждан находится в зоне проведения спецоперации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

