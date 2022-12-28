Кадыров: ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами
Вооруженные силы Украины несут большие потери в зоне спецоперации, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, Украина пытается их восполнить неподготовленными новобранцами. Оставшаяся часть украинских военных «попросту деморализована».
Кадыров отметил, что новобранцы «оружие толком не умеют в руках держать». Поэтому число желающих сопротивляться уменьшается.
Ранее глава Чечни заявил, что российские военные «перещелкают» системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Соединенные Штаты намерены поставить на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 197 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 692 / сут.
- Кадыров: ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами
- Перенесен перезапуск завода Ford в Ленинградской области
- В России с 2023 года подорожают игристые вина
- Депутат Госдумы предложил признавать «перебежчиков» и «предателей» иноагентами
- На Украине назвали число поврежденных объектов критической инфраструктуры
- Мишустин: В России создадут 16 военных центров при федеральных вузах
- В ФРГ отказались поддерживать нормальные отношения с Россией
- Четыре человека пострадали в автоаварии с микроавтобусом в Тульской области
- Ксения Шойгу проверила доставку гуманитарной помощи на Донбассе
- Читатели «Гуанча» высмеяли Украину за заявления о трибунале для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru