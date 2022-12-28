Кадыров: ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами

Вооруженные силы Украины несут большие потери в зоне спецоперации, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил об успешной атаке на позиции противника в зоне СВО

По его словам, Украина пытается их восполнить неподготовленными новобранцами. Оставшаяся часть украинских военных «попросту деморализована».

Кадыров отметил, что новобранцы «оружие толком не умеют в руках держать». Поэтому число желающих сопротивляться уменьшается.

Ранее глава Чечни заявил, что российские военные «перещелкают» системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Соединенные Штаты намерены поставить на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРамзан Кадыров
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