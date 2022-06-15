Кадыров возмутился позицией западных СМИ по обстрелам Донецка
Глава Чечни Рамзан Кадыров расценил, как «подлую» позицию ряда европейских СМИ, перекладывающих вину за обстрел Донецка с Украины на Россию, сообщает телеканал «360».
По словам политика, всех виновных в произошедшем ждет возмездие. Как указал главы Чечни, Украина ведет прицельный артиллерийский огонь. В результате трое человек, включая ребенка, погибли после обстрела Майского рынка, 10 получили ранения. Кроме того, один снаряд попал в крышу роддома Донецка.
Кадыров также прокомментировал позицию западных СМИ, которые исказили картину случившегося. «Так, например, один из немецких телеканалов сообщил об обстреле Донецка… с российской стороны», — отметил политик.
Напомним, количество пострадавших от обстрелов войсками Украины жителей Донецка выросло до 33 человек.
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