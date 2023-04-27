Кадыров: В зону спецоперации отправился спецназ ОМОН «Ахмат-1»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что бойцы спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» отправились в зону проведения специальной военной операции.

Кадыров: бойцы «Ахмата» пять дней сражались в окружении

По его словам, они имеют большой опыт ведения боевых действий. Многие из них ранее принимали участие в СВО, освобождая стратегически важные объекты и населенные пункты Донбасса».

Отмечается, что бойцы экипированы современной техникой и вооружением.

Ранее командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ агонией Киева, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЧечняРамзан Кадыров

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