Кадыров: В зону спецоперации отправился спецназ ОМОН «Ахмат-1»
27 апреля 202306:17
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что бойцы спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» отправились в зону проведения специальной военной операции.
По его словам, они имеют большой опыт ведения боевых действий. Многие из них ранее принимали участие в СВО, освобождая стратегически важные объекты и населенные пункты Донбасса».
Отмечается, что бойцы экипированы современной техникой и вооружением.
Ранее командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ агонией Киева, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили
- Рогов заявил, что ВСУ в ночное время усилили переброску сил на Запорожское направление
- Кадыров: В зону спецоперации отправился спецназ ОМОН «Ахмат-1»
- СМИ: Россия уничтожит украинские аэродромы до поставок F-16
- Экс-ведущий Fox Карлсон заявил, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем
- Медик сообщил, почему в основном погибают в зоне спецоперации
- Юрист объяснил, почему пенсия может быть слишком маленькой
- На Украине заявили о невозможности наступления из-за нехватки оружия
- 84% россиян доверяют обществу «Знание»
- Вице-президент Турции заявил о «легкой простуде» у Эрдогана
26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru