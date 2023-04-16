Кадыров: бойцы «Ахмата» пять дней сражались в окружении

Бойцы спецназа «Ахмат» оказались в окружении в районе Белогоровки и пять дней отражали атаки ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, военнослужащие «Ахмата» заняли оборону в одном из зданий. Подразделения ВСУ атаковали их в течение пяти дней и понесли большие потери, сообщил главы республики.

Кадыров назвал действия бойцов примером. Спецназовцы умело использовали боеприпасы, обдумывали каждый выстрел, подчеркнул он.

Российские силы подошли вплотную к Белогоровке в ЛНР, сообщили в Киеве. Украинская сторона признала успехи подразделений РФ на этом направлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияРамзан Кадыров

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