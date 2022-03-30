Кадыров уличил Мединского в ошибке на переговорах с Украиной

Рамзан Кадыров поправил главу российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского. Как написал в своем Telegram-канале глава Чечни, советник Владимира Путина ошибся в формулировке по итогам встречи в Стамбуле 29 марта.

По словам Кадырова, Россия не пойдет ни на какие уступки. «У нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это никогда не правда», — глава республики.

Рамзан Кадыров предположил, что в ближайшие несколько дней войска РФ «полностью заберут все основные объекты на Украине и в последующем зайдут в Киев». Ранее он уже несколько раз призывал активизировать спецоперацию на Украине.

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Между тем, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сегодня заявил, что российские войска не собирались штурмовать украинские города. По его словам, задача первого этапа спецоперации состояла в том, чтобы сковать основные силы противника, заставив его удерживать городов, не штурмуя их.

Основным направлением действий российской армии представитель Минобороны РФ назвал Донбасс. Нынешняя перегруппировка Вооруженных сил РФ у Киева и Чернигова нужна для завершения операции по взятию его под полный контроль, утонил Конашенков.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:УкраинаВладимир МединскийКадыров
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