Кадыров уличил Мединского в ошибке на переговорах с Украиной
Рамзан Кадыров поправил главу российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского. Как написал в своем Telegram-канале глава Чечни, советник Владимира Путина ошибся в формулировке по итогам встречи в Стамбуле 29 марта.
По словам Кадырова, Россия не пойдет ни на какие уступки. «У нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это никогда не правда», — глава республики.
Рамзан Кадыров предположил, что в ближайшие несколько дней войска РФ «полностью заберут все основные объекты на Украине и в последующем зайдут в Киев». Ранее он уже несколько раз призывал активизировать спецоперацию на Украине.
Между тем, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сегодня заявил, что российские войска не собирались штурмовать украинские города. По его словам, задача первого этапа спецоперации состояла в том, чтобы сковать основные силы противника, заставив его удерживать городов, не штурмуя их.
Основным направлением действий российской армии представитель Минобороны РФ назвал Донбасс. Нынешняя перегруппировка Вооруженных сил РФ у Киева и Чернигова нужна для завершения операции по взятию его под полный контроль, утонил Конашенков.
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