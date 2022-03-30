Кадыров уличил Мединского в ошибке на переговорах с Украиной

Рамзан Кадыров поправил главу российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского. Как написал в своем Telegram-канале глава Чечни, советник Владимира Путина ошибся в формулировке по итогам встречи в Стамбуле 29 марта.

По словам Кадырова, Россия не пойдет ни на какие уступки. «У нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это никогда не правда», — глава республики.

Рамзан Кадыров предположил, что в ближайшие несколько дней войска РФ «полностью заберут все основные объекты на Украине и в последующем зайдут в Киев». Ранее он уже несколько раз призывал активизировать спецоперацию на Украине.