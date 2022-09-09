Кадыров: Союзные войска закрепляются в Соледаре

По его словам, они готовятся к взятию города под полный контроль. В Соледаре работает спецназ «Ахмат». Как отметил политик, после планомерного уничтожения большого количества боевой техники Украины и живой силы, бойцы закрепляются в городе.

Отмечается, что среди украинских военных отсутствует боевой дух, они беспомощны.

Как сообщалось ранее, два элитных спецподразделения из Чечни направлены в зону проведения спецоперации на Украине. Для большинства военнослужащих это не первая отправка в Донбасс.

