Кадыров: Союзные войска закрепляются в Соледаре
Союзные войска продолжают закрепляться в Соледаре, сообщил в Telegram глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По его словам, они готовятся к взятию города под полный контроль. В Соледаре работает спецназ «Ахмат». Как отметил политик, после планомерного уничтожения большого количества боевой техники Украины и живой силы, бойцы закрепляются в городе.
Отмечается, что среди украинских военных отсутствует боевой дух, они беспомощны.
Как сообщалось ранее, два элитных спецподразделения из Чечни направлены в зону проведения спецоперации на Украине. Для большинства военнослужащих это не первая отправка в Донбасс.
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