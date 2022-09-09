Кадыров: Союзные войска закрепляются в Соледаре

Союзные войска продолжают закрепляться в Соледаре, сообщил в Telegram глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадыров: Ведется подготовка добровольцев и элитных бойцов к отправке в Донбасс

По его словам, они готовятся к взятию города под полный контроль. В Соледаре работает спецназ «Ахмат». Как отметил политик, после планомерного уничтожения большого количества боевой техники Украины и живой силы, бойцы закрепляются в городе.

Отмечается, что среди украинских военных отсутствует боевой дух, они беспомощны.

Как сообщалось ранее, два элитных спецподразделения из Чечни направлены в зону проведения спецоперации на Украине. Для большинства военнослужащих это не первая отправка в Донбасс.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:УкраинаРамзан Кадыров
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