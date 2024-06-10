Кадыров сообщил, что освобождено село Рыжевка на границе с Курской областью

Населенный пункт находится на границе с Курской областью. После масштабного наступления противник отступил, понеся значительные потери. Село было освобождено за три дня, указал Кадыров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ с начала 2024 года освободили 47 населенных пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

