Гребенщикова оштрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией
Хорошевский районный суд Москвы основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) виновным по административной статье об участии в деятельности нежелательной иностранной или международной организации.
Как пишет ТАСС, речь идёт об интервью музыканта изданию «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией).
По решению суда, в качестве наказания Гребенщикову был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.
Ранее рэпера Птаху (Давид Нуриев) оштрафовали на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотических и психотропных веществ через интернет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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