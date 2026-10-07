Гребенщикова оштрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией

Как пишет ТАСС, речь идёт об интервью музыканта изданию «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией).

По решению суда, в качестве наказания Гребенщикову был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее рэпера Птаху (Давид Нуриев) оштрафовали на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотических и психотропных веществ через интернет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

