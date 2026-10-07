Мурашко: Национальное руководство по питанию появится в России
В России в 2027 году появится национальное руководство по питанию. Как пишет RT, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, руководство будет способствовать распространению научно-обоснованных подходов к ежедневному рациону.
«Оно призвано стать ориентиром как для медицинских специалистов, так и для граждан», - указал глава Минздрава.
Ранее в Роскачестве сообщили, что статус самого популярного готового блюда среди россиян завоевали пельмени и вареники, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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