СМИ: Украина является ценой США для ослабления России

Соединенные Штаты на сегодняшний день не готовы или не хотят вести переговоры с Россией, Украина – это цена, которую Вашингтон готов заплатить для ослабления РФ. Об этом говорится в статье издания Global Times.

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По словам китайского военного эксперта Сун Чжунпина, переговорный процесс между Украиной и Россией доказал, что даже если Москва и Киев достигнут определенных договоренностей, Вашингтон вмешается и сорвет весь процесс. Он подчеркнул, что США и Россия сегодня должны достичь хотя бы негласного консенсуса, чтобы избежать эскалации.

Ранее американский политолог Джордж Фридман сообщил, что конфликт вокруг Украины приближается к своей кульминации. По его словам, украинские Вооруженные силы ослаблены, поэтому скором времени может произойти переломный момент, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:РоссияСШАУкраина
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