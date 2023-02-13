По словам китайского военного эксперта Сун Чжунпина, переговорный процесс между Украиной и Россией доказал, что даже если Москва и Киев достигнут определенных договоренностей, Вашингтон вмешается и сорвет весь процесс. Он подчеркнул, что США и Россия сегодня должны достичь хотя бы негласного консенсуса, чтобы избежать эскалации.

Ранее американский политолог Джордж Фридман сообщил, что конфликт вокруг Украины приближается к своей кульминации. По его словам, украинские Вооруженные силы ослаблены, поэтому скором времени может произойти переломный момент, сообщает НСН.

