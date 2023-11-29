Кадыров предрек победу России на Украине в 2024 году
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что 2024 год принесет России победу на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что российские силы уверенно продвигаются в зоне спецоперации. Говорить о переговорах сейчас смысла нет, считает глава Чечни.
По его словам, Росссия находится в более выгодном стратегическом и экономическом положении, чем Украина.
«Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа», - подчеркнул Кадыров.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ранее допустил, что Украина может согласиться на переговоры уже весной 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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