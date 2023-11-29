Писториус опроверг сообщения о желании Германии принудить Украину к переговорам

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикации в немецких СМИ, в которых говорится о якобы намерении Берлина и Вашингтона принудить Киев к мирным переговорам, не соответствуют действительности.

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Комментируя статью в газете Bild о том, что ФРГ и США намеренно поставляют Украине недостаточное количество вооружений, он указал, что «это неправда».

«Это цинично предписывать нам, что мы... занижаем поставки оружия или делаем что-то ещё, чтобы поставить Украину в положение, в котором она не хотела бы находиться. Это неправда», - подчеркнул Писториус.

Он добавил, что Берлин делает всё возможное, поставляя Киеву современные системы вооружений и боеприпасы.

Ранее на сайте кабмина ФРГ был опубликован обновлённый список военных поставок, из которого следует, что Берлин отправил Киеву ещё 25 танков Leopard 1A5 и семь разведывательных дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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