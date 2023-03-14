Кадыров оценил новую тактику Генштаба

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал мудрой новую тактику Генштаба ВС РФ освобождения территорий в ходе СВО с минимальными жертвами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он признался, что является сторонником форсированных действий на Украине, но отметил, что нынешняя тактика является обдуманной. Кадыров рассказал, что сейчас российские силы освобождают территории с минимальными жертвами и грамотно укрепляются.