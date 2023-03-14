Кадыров оценил новую тактику Генштаба

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал мудрой новую тактику Генштаба ВС РФ освобождения территорий в ходе СВО с минимальными жертвами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он признался, что является сторонником форсированных действий на Украине, но отметил, что нынешняя тактика является обдуманной. Кадыров рассказал, что сейчас российские силы освобождают территории с минимальными жертвами и грамотно укрепляются.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военнослужащих в зоне специальной военной операции не озвучивать и не «раскидывать по соцсетям» проблемы, связанные с их деятельностью.

По словам Кадырова, участники СВО должны понимать: «всегда будут какие-то проблемы, вопросы, нехватки». Как отметил глава Чечни, в боевой обстановке неизбежно «рвется там, где тонко».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРамзан Кадыров
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