Кадыров объявил об отправке на Донбасс новой группы добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще одной группы добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

«Сегодня мы проводили очередную партию патриотов в ЛНР и ДНР для участия в специальной операции», - написал Кадыров в Telegram.

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При этом он отметил, что в числе добровольцев представители разных национальностей.

«Чеченцы, русские, аварцы и десятки других национальностей настроены очень решительно по отношению к украинским неонацистам и бандеровцам», - подчеркнул Кадыров, напомнив о сплоченности многонациональной страны во времена Великой Отечественной войны.

18 апреля глава Чечни сообщил, что Россия начинает «конкретную спецоперацию» на Украине.

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ФОТО: Telegram-канал Kadyrov_95
ТЕГИ:ДобровольцыУкраинаРамзан Кадыров
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