Кадыров объявил об отправке на Донбасс новой группы добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще одной группы добровольцев для участия в спецоперации на Украине.
«Сегодня мы проводили очередную партию патриотов в ЛНР и ДНР для участия в специальной операции», - написал Кадыров в Telegram.
При этом он отметил, что в числе добровольцев представители разных национальностей.
«Чеченцы, русские, аварцы и десятки других национальностей настроены очень решительно по отношению к украинским неонацистам и бандеровцам», - подчеркнул Кадыров, напомнив о сплоченности многонациональной страны во времена Великой Отечественной войны.
18 апреля глава Чечни сообщил, что Россия начинает «конкретную спецоперацию» на Украине.
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