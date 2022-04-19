Кадыров объявил об отправке на Донбасс новой группы добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще одной группы добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

«Сегодня мы проводили очередную партию патриотов в ЛНР и ДНР для участия в специальной операции», - написал Кадыров в Telegram.