Кадыров обнародовал кадры зачисток жилого сектора в зоне СВО

Речь идет о бойцах из «АХМАТ-1». Отмечается, что в результате зачистки было разминировано несколько домовладений, обнаружены схроны с боеприпасами, а также учебные пособия по диверсионно-подрывной работе.

Кадыров назвал первоочередной задачей заблаговременное разминирование и зачистка освобожденных территорий.

Ранее глава Чечни во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его бойцы «нацелены действовать до победного конца» в зоне спецоперации.

