Кадыров обнародовал кадры зачисток жилого сектора в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Telegram видеокадры зачисток чеченским ОМОН жилого сектора в зоне проведения специальной военной операции.
Речь идет о бойцах из «АХМАТ-1». Отмечается, что в результате зачистки было разминировано несколько домовладений, обнаружены схроны с боеприпасами, а также учебные пособия по диверсионно-подрывной работе.
Кадыров назвал первоочередной задачей заблаговременное разминирование и зачистка освобожденных территорий.
Ранее глава Чечни во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его бойцы «нацелены действовать до победного конца» в зоне спецоперации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Кадыров обнародовал кадры зачисток жилого сектора в зоне СВО
- Антонов: США хотят нанести России стратегическое поражение
- Песков: у Путина всегда наготове мороженое для Си Цзиньпина
- Стабилизировалось расписание аэропорта Сочи после задержек из-за непогоды
- США: КНР «использует» встречу в Москве для перемирия на Украине
- Брюс Уиллис отметил день рождения в кругу семьи
- Вашингтон призвал Си Цзиньпина добиваться вывода российских войск
- В Париже начались стычки протестующих и полиции
- Белый дом: Россия и КНР угрожают основанному на правилах США миропорядку
- Аксенов: на севере Крыма сработала ПВО, один человек ранен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru