Кадыров: Новая группа украинских военнослужащих сдалась в плен
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих, сообщает телеканал «360».
Политик обнародовал видео, на котором пленные призывают сослуживцев одуматься и не выступать в роли «пушечного мяса». По словам Кадвырова, сдавшиеся говорят, «что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер».
Руководитель Чечни отметил, что реалии Вооруженных сил Украины на сегодня — это изможденные, голодные и брошенные на произвол судьбы солдаты.
Ранее Кадыров выложил в Telegram-канал видео, на котором сняты шевроны шести украинских подразделений, разгромленных в населенном пункте Метелкино в ЛНР.
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