Кадыров: Новая группа украинских военнослужащих сдалась в плен

Политик обнародовал видео, на котором пленные призывают сослуживцев одуматься и не выступать в роли «пушечного мяса». По словам Кадвырова, сдавшиеся говорят, «что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер».

Руководитель Чечни отметил, что реалии Вооруженных сил Украины на сегодня — это изможденные, голодные и брошенные на произвол судьбы солдаты.

Ранее Кадыров выложил в Telegram-канал видео, на котором сняты шевроны шести украинских подразделений, разгромленных в населенном пункте Метелкино в ЛНР.

