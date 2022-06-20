Кадыров: Новая группа украинских военнослужащих сдалась в плен

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих, сообщает телеканал «360».

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Политик обнародовал видео, на котором пленные призывают сослуживцев одуматься и не выступать в роли «пушечного мяса». По словам Кадвырова, сдавшиеся говорят, «что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер».

Руководитель Чечни отметил, что реалии Вооруженных сил Украины на сегодня — это изможденные, голодные и брошенные на произвол судьбы солдаты.

Ранее Кадыров выложил в Telegram-канал видео, на котором сняты шевроны шести украинских подразделений, разгромленных в населенном пункте Метелкино в ЛНР.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ВСУРамзан КадыровУкраина
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