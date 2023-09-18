Кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны

В частности, уволена замминистра обороны Анна Маляр, которая ранее объяснила «коммуникационным сбоем» не подтвердившееся заявление о «взятии» Вооруженными силами Украины (ВСУ) Андреевки в ДНР.

Рустем Умеров, который стал министром обороны Украины в начале сентября, заявлял о необходимости аудита в министерстве и его трансформации.

Анна Маляр вызвала ранее волну возмущения своим заявлением о том, что ВСУ якобы взяли под свой контроль населенный пункт Андреевка. После этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посоветовал не читать Маляр, а следить за новостями подразделений ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

