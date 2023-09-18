Кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны
Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства Константина Ващенко. Об этом сообщил министр украинского кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
В частности, уволена замминистра обороны Анна Маляр, которая ранее объяснила «коммуникационным сбоем» не подтвердившееся заявление о «взятии» Вооруженными силами Украины (ВСУ) Андреевки в ДНР.
Рустем Умеров, который стал министром обороны Украины в начале сентября, заявлял о необходимости аудита в министерстве и его трансформации.
Анна Маляр вызвала ранее волну возмущения своим заявлением о том, что ВСУ якобы взяли под свой контроль населенный пункт Андреевка. После этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посоветовал не читать Маляр, а следить за новостями подразделений ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Появились фото визита Медведева на полигон в ДНР
- MW: Потери среди призывников ВСУ достигают 80-90%
- Радио JAZZ открывает прием заявок на премию «Все цвета джаза»
- Кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны
- FT: В России заблокировано $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран
- СГБ Грузии заявила о готовящейся в стране попытке переворота
- Картаполов: Неявка по электронной повестке в осенний призыв не грозит штрафом
- МИД Ирана анонсировал обмен заключенными с США
- Ъ: Ограничения КНР на экспорт привели к дефициту дронов и запчастей к ним в РФ
- ВСУ обстреляли село Лемешовка Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru