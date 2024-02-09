Кабмин Украины разрешил военкоматам работать круглосуточно
Правительство Украины разрешило военкоматам работать круглосуточно в условиях военного положения и мобилизации. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.
По его словам, военкоматы могут теперь круглосуточно вести учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) и другим военным формированиям в условиях военного положения.
Мельничук отметил, что военкоматам также предоставлено право круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания и организовывать проведение медосмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями.
Ранее законопроект об ужесточении мобилизации на Украине прошел первое чтение в Верховной раде, передает «Радиоточка НСН».
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