Постпред Украины при ООН призвал лишить Россию права вето
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил о необходимости лишить РФ права вето в Совете Безопасности организации. Он заявил, что Москва не может быть посредником в разрешении конфликта на Украине.
«Пока Россия отрицает свою роль в конфликте, перспективы мирного разрешения будут оставаться иллюзорными», - заявил он в ходе заседания в Генассамблее ООН, посвященного ситуации на «временно оккупированных» украинских территориях.
Кислица добавил, что «Россия не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать с первого дня агрессии», передает РИА ФАН.
Украинский постпред считает, что России необходимо запретить использовать право вето, отмечает Ura.ru. По его словам, должен быть возобновлен «суверенный контроль Украины» над собственной границей, а в мониторинге ситуации, по его словам, важную роль могли бы сыграть миротворцы ООН.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины разрешил военным на линии соприкосновения открыть огонь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко ЛНР рассказал в эфире НСН, готовы ли республики Донбасса к новой войне.
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