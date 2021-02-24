Постпред Украины при ООН призвал лишить Россию права вето

Кислица добавил, что «Россия не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать с первого дня агрессии», передает РИА ФАН.

Украинский постпред считает, что России необходимо запретить использовать право вето, отмечает Ura.ru. По его словам, должен быть возобновлен «суверенный контроль Украины» над собственной границей, а в мониторинге ситуации, по его словам, важную роль могли бы сыграть миротворцы ООН.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины разрешил военным на линии соприкосновения открыть огонь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко ЛНР рассказал в эфире НСН, готовы ли республики Донбасса к новой войне.

