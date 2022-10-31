Из украинских портов вышли 12 судов с зерном

Отмечается, что суды вышли из портов Одесса, Черноморский и Южный с 354,2 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Ранее ООН, Украина и Турция согласовали на 31 октября план движения по морскому гуманитарному коридору 14 судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

