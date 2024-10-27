Из-под Угледара эвакуировали работавшего на Россию гражданина США
Работавший на российскую сторону американец эвакуирован из-под Угледара, заявили в штабе обороны Донецкой республики.
Операцию провели российские спецслужбы совместно с Восточным военным округом Минобороны. В штабе отметили, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка.
Американец на протяжении двух лет находился на Украине и передавал ценные разведывательные сведения. Решается вопрос о предоставлении ему гражданства России, пишет ТАСС.
Минобороны РФ 3 октября сообщило о завершении освобождения Угледара, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru