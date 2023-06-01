Италия редложила создать дорожную карту по приему Украины в НАТО

Он напомнил, что предложение о вступлении Украины в военный блок звучало еще в 2008 году.

«Теперь все мы вместе решим, какой должна быть дорожная карта», - сказал Таяни.

Дипломат назвал важным для своей страны создать совет между Украиной и альянсом, чтобы укрепить сотрудничество.

Сам Зеленский ранее назвал угасающими надежды на вступление Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

