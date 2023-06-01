Италия редложила создать дорожную карту по приему Украины в НАТО
1 июня 202316:53
Глава МИД Италии Антонио Таяни предложил создать дорожную карту по приему Украины в НАТО, сообщает Askanews.
Он напомнил, что предложение о вступлении Украины в военный блок звучало еще в 2008 году.
«Теперь все мы вместе решим, какой должна быть дорожная карта», - сказал Таяни.
Дипломат назвал важным для своей страны создать совет между Украиной и альянсом, чтобы укрепить сотрудничество.
Сам Зеленский ранее назвал угасающими надежды на вступление Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru