Истребители РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
Российские истребители сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что самолет был сбит в районе населенного пункта Яблоновка, а вертолет – в районе Николаевки ДНР. Кроме того, военное ведомство подчеркнуло, что средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное, Никольское Донецкой народной республики и Садовое, а также Семеновка Запорожской области.
Ранее, 13 декабря, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные сорвали контратаку сил ВСУ в направлении села Павловка, что находится к югу от Донецка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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