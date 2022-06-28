Историк: США не отреагировали на планы украинских радикалов убить Зеленского
Американские власти отказались помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, которому угрожали местные радикалы из-за желания президента начать выполнение Минских соглашений, сообщил американский историк Ноам Хомский изданию Nation.
Если бы планы главы государства были бы реализованы, Донбасс бы получил автономию в составе Украины. То есть, ему бы дали то, из-за чего и разгорелся конфликт. Однако президенту Украины помешали правые радикалы, которые пообещали убить его, если он пойдет по этому пути.
По словам Хомского, Белый дом никак на происходящее не отреагировал. Эксперт считает, что США не были заинтересованы в поддержке Зеленского в тех обстоятельствах, бросив его таким образом на произвол судьбы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что власти РФ якобы хотят убить украинского лидера Владимира Зеленского.
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