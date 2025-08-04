Сеть «Красное & Белое» уходит из Вологодской области

Как отметил губернатор, с 1 августа по заявлению владельца, ООО «Альфа-М», действие лицензии сети было досрочно прекращено. В июле компания прекратила розничную продажу алкоголя из-за приостановки действия лицензии в связи с нарушениями особых требований закона.

«Мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — написал Филимонов в Telegram-канале.

Губернатор пообещал, что власти помогут с поиском работы гражданам, потерявшим рабочие места из-за ликвидации магазинов. Владельцев помещений, в которых размещались торговые точки сети, призвали взвешенно подходить к аренде и отдавать предпочтение бизнесу из сферы общественного питания. Власти выразили готовность оказать предпринимателям поддержку и предоставить льготный займ на создание точки общепита.

«Уже более 10 предпринимателей с помощью мер поддержки перепрофилировали бизнес или модернизировали существующие объекты. К примеру, в Череповце на месте алкомаркета открылась киберсекция для подростков, в Кириллове — пекарня, в Вологде — создают кафе», — подчеркнул губернатор.

Филимонов напомнил, что в начале года в регионе действовало 610 алкомаркетов, 346 из них закрылись либо прекратили продажу спиртного.

Ранее в Вологодской области ограничили продажу алкоголя по будням, в рабочие дни крепкие напитки можно приобрести с 12:00 до 14:00, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

