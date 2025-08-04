Бурматов призвал решать проблему бездомных собак, а не запрещать их кормить

Замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил НСН, что штрафы за кормление бездомных собак еще никогда не были эффективны. 

Штрафы за кормление бездомных собак в общественных местах – это попытка властей регионов решить проблему безнадзорных животных «для галочки», на деле эта мера не будет работать, эффект будет нулевым, рассказал НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В Приморье ввели штрафы за кормление бездомных собак. Теперь за это могут оштрафовать на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей. Также штраф от 2 до 4 тысяч рублей грозит тем, кто оставляет еду для животных в общественных местах. Предусматривается ответственность за кормление бездомных собак в установленных правительством местах и за оставление там еды для любых животных. При этом кормление кошек разрешено везде, но без оставления еды. Бурматов уверен, что это решение будет скоро отменено.

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«Это не первая такая история, когда регионы пытаются вводить подобные меры. Я не знаю ни одного случая, где эти меры были бы эффективны. Зато знаю много случаев, когда эти меры самим регионом и отменялись. Дело в том, что эта норма может быть только на бумаге, применить ее невозможно. Если человек кормит животных в запретном месте, то что? Люди обычно просто оставляют миску и уходят. Там же не будет дежурить полицейский или сотрудник местной администрации, не будет камер установлено. Конечно, эта мера вызовет резкое неприятие среди граждан. Будет конфликт, потому что кто-то хочет подкармливать, кто-то не хочет», - рассказал он.

Депутат подчеркнул, что местным властям все равно придется решать проблему бездомных животных: штрафовать тех, кто их выбрасывает, предварительно введя регистрацию животных.

«Такую меру вводят регионы, которые не могут решить ключевую проблему – вопрос нахождения безнадзорных животных в каких-то местах. Сегодня в ряде субъектов приютов остро не хватает, нет подрядчиков, которые могли бы заниматься отловом животных и искать им новых хозяев. Местные власти штрафовать за выброшенных животных не могут, потому что они не ввели регистрацию животных. Поэтому они выдумывают такие меры, а проблему надо решать в корне. А именно – пресечь появление новых бездомных животных во дворах жилых домов и так далее. Для этого надо штрафовать тех, кто их выбрасывает, предварительно введя регистрацию животных. Полномочия такие у региональных властей есть. Вторая задача – отловить бездомных животных, поместить в приюты и потом раздать их желающим. Это несколько лет нужно заниматься проблемой. А власти пытаются найти простой выход, который не сработает. Если бездомных животных не кормить, они не исчезнут, будут сами добывать себе еду», - добавил собеседник НСН.

Ранее в Госдуме предложили запретить кормить бездомных животных возле многоквартирных домов, а граждан, препятствующих отлову — штрафовать от 3 до 5 тысяч рублей. Наказание для должностных лиц может достичь 15 тысяч, а для юридических — 50 тысяч. Депутаты собирают предложения, а после направят их в нижнюю палату парламента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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