Штрафы за кормление бездомных собак в общественных местах – это попытка властей регионов решить проблему безнадзорных животных «для галочки», на деле эта мера не будет работать, эффект будет нулевым, рассказал НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В Приморье ввели штрафы за кормление бездомных собак. Теперь за это могут оштрафовать на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей. Также штраф от 2 до 4 тысяч рублей грозит тем, кто оставляет еду для животных в общественных местах. Предусматривается ответственность за кормление бездомных собак в установленных правительством местах и за оставление там еды для любых животных. При этом кормление кошек разрешено везде, но без оставления еды. Бурматов уверен, что это решение будет скоро отменено.