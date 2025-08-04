Бурматов призвал решать проблему бездомных собак, а не запрещать их кормить
Замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил НСН, что штрафы за кормление бездомных собак еще никогда не были эффективны.
Штрафы за кормление бездомных собак в общественных местах – это попытка властей регионов решить проблему безнадзорных животных «для галочки», на деле эта мера не будет работать, эффект будет нулевым, рассказал НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В Приморье ввели штрафы за кормление бездомных собак. Теперь за это могут оштрафовать на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей. Также штраф от 2 до 4 тысяч рублей грозит тем, кто оставляет еду для животных в общественных местах. Предусматривается ответственность за кормление бездомных собак в установленных правительством местах и за оставление там еды для любых животных. При этом кормление кошек разрешено везде, но без оставления еды. Бурматов уверен, что это решение будет скоро отменено.
«Это не первая такая история, когда регионы пытаются вводить подобные меры. Я не знаю ни одного случая, где эти меры были бы эффективны. Зато знаю много случаев, когда эти меры самим регионом и отменялись. Дело в том, что эта норма может быть только на бумаге, применить ее невозможно. Если человек кормит животных в запретном месте, то что? Люди обычно просто оставляют миску и уходят. Там же не будет дежурить полицейский или сотрудник местной администрации, не будет камер установлено. Конечно, эта мера вызовет резкое неприятие среди граждан. Будет конфликт, потому что кто-то хочет подкармливать, кто-то не хочет», - рассказал он.
Депутат подчеркнул, что местным властям все равно придется решать проблему бездомных животных: штрафовать тех, кто их выбрасывает, предварительно введя регистрацию животных.
«Такую меру вводят регионы, которые не могут решить ключевую проблему – вопрос нахождения безнадзорных животных в каких-то местах. Сегодня в ряде субъектов приютов остро не хватает, нет подрядчиков, которые могли бы заниматься отловом животных и искать им новых хозяев. Местные власти штрафовать за выброшенных животных не могут, потому что они не ввели регистрацию животных. Поэтому они выдумывают такие меры, а проблему надо решать в корне. А именно – пресечь появление новых бездомных животных во дворах жилых домов и так далее. Для этого надо штрафовать тех, кто их выбрасывает, предварительно введя регистрацию животных. Полномочия такие у региональных властей есть. Вторая задача – отловить бездомных животных, поместить в приюты и потом раздать их желающим. Это несколько лет нужно заниматься проблемой. А власти пытаются найти простой выход, который не сработает. Если бездомных животных не кормить, они не исчезнут, будут сами добывать себе еду», - добавил собеседник НСН.
Ранее в Госдуме предложили запретить кормить бездомных животных возле многоквартирных домов, а граждан, препятствующих отлову — штрафовать от 3 до 5 тысяч рублей. Наказание для должностных лиц может достичь 15 тысяч, а для юридических — 50 тысяч. Депутаты собирают предложения, а после направят их в нижнюю палату парламента, передает «Радиоточка НСН».
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