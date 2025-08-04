Прилепин: Участников программы «Время героев» «будут жрать»
Чиновники будут воспринимать участников программы «Время героев», как опасных конкурентов. С таким заявлением выступил писатель Захар Прилепин.
В ходе церемонии старта региональной образовательной программы «Герои. Нижегородская область» он указал, что у управленцев высшего звена, в том числе президента и губернаторов, будет «прямая необходимость в этих людях».
«Для четвертого, пятого звена они - прямые противники и конкуренты. Конечно, их будут жрать люди, претендовавшие на те же самые должности», - пояснил Прилепин.
Он добавил, что участники программы «Время героев» «должны будут пройти с честью этот путь».
Ранее участники второго потока федеральной программы «Время героев» завершили экспедицию на Северный полюс на ледоколе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали «навести порядок» в торговле табаком
- Флер «Субстанции» и фрустрация: Чем боди-хоррор «Одно целое» привлек зрителей
- «Родители себя не знают»: В России предложили открыть школу материнства
- Песков: Путин готов встретиться с Зеленским
- Сеть «Красное & Белое» уходит из Вологодской области
- «Женщина берет роль мужчины»: Психолог назвала главные причины разводов
- Прилепин: Участников программы «Время героев» «будут жрать»
- «10 млн за Ялту»: Сколько зарабатывают музыканты концертами в Крыму и Донбассе
- Армия России нанесла групповой удар по аэродромам ВСУ
- «Ребенка тянут как канат»: Новый законопроект позволит не биться за алименты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru