Прилепин: Участников программы «Время героев» «будут жрать»

В ходе церемонии старта региональной образовательной программы «Герои. Нижегородская область» он указал, что у управленцев высшего звена, в том числе президента и губернаторов, будет «прямая необходимость в этих людях».

«Для четвертого, пятого звена они - прямые противники и конкуренты. Конечно, их будут жрать люди, претендовавшие на те же самые должности», - пояснил Прилепин.

Он добавил, что участники программы «Время героев» «должны будут пройти с честью этот путь».

Ранее участники второго потока федеральной программы «Время героев» завершили экспедицию на Северный полюс на ледоколе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

